Паралимпийский чемпион Денис Остапченко. Фото: paralympic.org.ua

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Ракурс

Паралимпийские игры 2020 года в Токио принесли Украине уже 23 золотую медаль.

Денис Остапченко стал самым быстрым в заплыве 200 м вольным стилем в классе S3. Финал стал заключительным для Остапченко в Токио. К нему украинский спортсмен подходил в статусе двукратного призера Паралимпиады, потому что в заплыве на 50 м на спине получал «серебро», а на 50 м вольным стилем — бронзовую медаль. Об этом сообщается на сайте Паралимпиады.

За медаль украинец боролся с китайцем Цзоу Ляньканом и мексиканцем Хесусом Эрнандесом. Первые полсотни метров Остапченко прошел третьим, но впоследствии вышел в лидеры и взял «золото».

Напомним, украинец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список с семью наградами. В финальный день соревнований Паралимпийских игр-2020 в Токио Крипак выиграл очередное «золото».