Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиад, в Токио он выиграл пятое "золото"

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Ракурс

Украинец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список, завоевав семь наград.

В финальный день соревнований Паралимпийских игр-2020 в Токио Крипак выиграл очередное «золото». Он был самым быстрым на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM10.

Это уже пятое «золото» Максима в Токио. Ранее он выиграл заплывы на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем. Еще в копилке Крипака есть «серебро» на 50 м вольным стилем и «бронза» в эстафете.

26-летний параатлет представляет Харьков. Он также пять раз выигрывал на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Крипак начал заниматься плаванием в возрасте шести лет, соревновался на равных с представителями олимпийского плавания. Однако из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден перейти в параплавание.

У Максима аномальное развитие правой нижней конечности, он выступает в паралимпийской категории, в которую входят спорстмены с минимальным повреждением тела, влияющим на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.

«Золото» Крипака — его 15-я паралимпийская медаль Крипака в карьере и десятое «золото». Благодаря успеху в Токио пловец побил украинский рекорд по количеству титулов на Паралимпиадах и стал самым успешным паралимпийцем в истории сборной.