Плавець Крипак став 10-разовим чемпіоном Паралімпіад, у Токіо він виграв уп'яте

https://racurs.ua/ua/n159589-plavec-krypak-stav-10-razovym-chempionom-paralimpiad-u-tokio-vin-vygrav-up-yate.html

Ракурс

Українець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

У фінальний день змагань Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Крипак виграв чергове «золото». Він був найшвидшим на дистанції 200 м комплексним плаванням у класі SM10.

Це вже п’яте «золото» Максима у Токіо. Раніше він виграв запливи на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Ще в скарбничці Крипака є «срібло» на 50 м вільним стилем і «бронза» в естафеті.

26-річний параатлет представляє Харків. Він також п’ять разів вигравав на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Крипак почав займатись плаванням у віці шести років, змагався на рівних із представниками олімпійського плавання. Однак через погіршення стану здоров’я був змушений перейти в параплавання.

Максим має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки та виступає в паралімпійській категорії S10, до якої належать спорстмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна.

«Золото» Крипака — це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар'єрі та десяте «золото». Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішнішим паралімпійцем в історії збірної.