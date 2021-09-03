Вітренко розповів про “газову” розмову Зеленського і Байдена

https://racurs.ua/ua/n159588-vitrenko-rozpoviv-pro-gazovu-rozmovu-zelenskogo-i-baydena.html

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Юрій Вітренко, голова правління НАК «Нафтогаз України», розповів, що під час візиту до США президент Володимир Зеленський порушив питання протидії Вашингтона «Північному потоку-2». За словами чиновника, у Білому домі раніше просили не порушувати це питання.

Це підвищувало градус розмови… Нам всі казали, що не потрібно, це таке болюче питання, воно погано сприймається, вже питання вирішене, нічого змінити не можна. Зеленський сказав: «Ні, ми змінюватимемо, впливатимемо на інші гілки влади — Конгрес, Сенат, публічно, через ЗМІ». І це спрацьовує, — зазначив Вітренко в ефірі програми «Право на владу».

Голова правління «Нафтогазу» додав, що в оточенні Байдена просили не піднімати питання щодо протидії США російсько-німецькому проекту постачання газу в обхід України.

Ми бачимо, вже зараз позиція адміністрації, вона не те, що змінюється, але вони наголошують, що вони проти цього проекту, і що вони готові накладати санкції, як тільки побачать, що транзиту щось загрожує, — підсумував Вітренко.

Він також розповів про результати переговорів президентів України і США щодо «Північного потоку-2». Чиновник запевнив, що Вашингтон дав гарантії застосування санкцій в разі, якщо Росія використовуватиме свій новий газогін в Європу як політичну зброю.