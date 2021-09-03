Витренко рассказал о «газовом» разговоре Зеленского и Байдена

https://racurs.ua/n159588-vitrenko-rasskazal-o-gazovom-razgovore-zelenskogo-i-baydena.html

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Юрий Витренко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», рассказал, что во время визита в США президент Владимир Зеленский поднял вопрос о противодействии Вашингтона «Северному потоку-2». По словам чиновника, в Белом доме раньше просили не поднимать этот вопрос.

Это повышало градус разговора… Нам все говорили, что не нужно, это такой болезненный вопрос, он плохо воспринимается, уже вопрос решен, ничего изменить нельзя. Зеленский сказал: «Нет, мы будем менять, будем влиять на другие ветви власти — Конгресс, Сенат, публично, через СМИ». И это срабатывает, — отметил Витренко в эфире программы «Право на власть».

Председатель правления «Нафтогаза» добавил, что в окружении Байдена просили не поднимать вопрос о противодействии США российско-германскому проекту поставок газа в обход Украины.

Мы видим, уже сейчас позиция администрации, она не то, что меняется, но они подчеркивают, что они против этого проекта, и они готовы к санкциям, как только увидят, что транзиту что-то угрожает, — подытожил Витренко.

Он также рассказал о результатах переговоров президентов Украины и США по «Северному потоку-2». Чиновник заверил, что Вашингтон дал гарантии применения ограничительных мероприятий в случае, если Россия будет использовать свой новый газопровод в Европу в качестве политического оружия.