Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

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Агрессии России против Украины не допустят Соединенные Штаты Америки.

Если Россия пойдет на эскалацию, то Украина не останется без помощи США. Американские власти готовы принимать достаточно серьезные шаги в случае обострений. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина».

Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России в отношении Украины, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и непосредственно Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай Бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США, — подчеркнул он.

Ермак отметил, что заокеанские партнеры готовы работать для того, чтобы Украина получила необходимый результат для вступления в НАТО. По его словам, Белый дом абсолютно готов поддерживать Украину, об этом говорит рамочное соглашение в военной сфере.

Также глава Офиса президента уверен, что вопрос российского газопровода «Северный поток-2» должен рассматриваться на уровне нормандского формата и к этим переговорам надо привлечь США. По словам Ермака, Киев не считает Nord Stream 2 бизнес-проектом, а считает его геополитическим проектом, который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины.

Напомним, США отреагировали на заявление РФ о блокировании работы ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. В посольстве США в Киеве выразили разочарование решением Москвы заблокировать возобновление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области.

Источник: «РБК-Украина»