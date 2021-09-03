«ПриватБанк» объявил о многочасовых техработах — остановится весь е-банкинг

https://racurs.ua/n159586-privatbank-obyavil-o-mnogochasovyh-tehrabotah-ostanovitsya-ves-e-banking.html

Ракурс

«ПриватБанк» предупредил о временном приостановлении практически всего своего е-банкинга. Один из крупнейших банков страны проведет масштабные технические работы в ночь на 4 сентября.

На странице «ПриватБанка» в Фейсбук сообщили, что с 1.00 до 6.00 состоится «оптимизация процессинга банка».

Из-за этого временно будут проходить транзакции по картам, не будет работать система «Приват24» для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов.

Мы проводим эти работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а «Приват» выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее, — говорится в сообщении «ПриватБанка».

В июне «Ракурс» сообщал о техническом сбое в этой банковской структуре. Тогда «ПриватБанк» вернул деньги клиентам. До этого у пользователей банка массово снимались средства и списывались в кредитный лимит, а также некорректно показывались суммы на счету.