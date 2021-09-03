США отреагировали на заявление РФ о блокировании работы ОБСЕ на границе

https://racurs.ua/n159585-ssha-otreagirovali-na-zayavlenie-rf-o-blokirovanii-raboty-obse-na-granice.html

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США отреагировали на заявление России о блокировании работы ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом — в Посольстве США в Киеве выразили разочарование решением Москвы заблокировать обновление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области.

Мы глубоко ценим работу посла Варга и преданность работников миссии пограничного наблюдения ОБСЕ в Украине, которые работали в очень сложных условиях. Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата миссии — ключевого мероприятия по укреплению доверия, — заявили американские дипломаты, пишет посольство в Твиттере.

Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» работает с 29 июля 2014 года. Сейчас миссия состоит из 22 международных наблюдателей. Российская сторона запрещает наблюдателям ОБСЕ использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. РФ 2 сентября отказалась продлить после 30 сентября мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».

Напомним, в мае Россия уже блокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца. Миссию продлили только на два месяца, до 31 июля. Впоследствии ее продлили еще на два месяца — до конца сентября. В МИД поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.