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Ракурс
США відреагували на заяву РФ про блокування роботи ОБСЄ на кордоні

США відреагували на заяву РФ про блокування роботи ОБСЄ на кордоні

3 вер 2021, 10:30
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США відреагували на заяву Росії про блокування роботи ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом — у Посольстві США в Києві висловили розчарування рішенням Москви заблокувати поновлення мандата місії ОБСЄ на пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в Ростовській області.

Ми глибоко цінуємо роботу посла Варга та відданість працівників місії прикордонного спостереження ОБСЄ в Україні, які працювали в дуже складних умовах. Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандата місії — ключового заходу щодо зміцнення довіри, — заявили американські дипломати, пише посольство у Твіттер.


Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року. Наразі місія складається з 22 міжнародних спостерігачів. Російська сторона забороняє спостерігачам ОБСЄ використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники. РФ 2 вересня відмовилася продовжити після 30 вересня мандат місії спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк».

Нагадаємо, цьогоріч у травні Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці. Місію продовжили лише на два місяці, до 31 липня. Згодом її пролонгували ще на два місяці — до кінця вересня. У МЗС поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Джерело: Ракурс


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