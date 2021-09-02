Россия не пустит ОБСЕ на границу с Украиной — МИД отреагировал

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Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на своих пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», расположенных на участке границы с оккупированными территориями украинского Донбасса. О таком решении главы Кремля Владимира Путина 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявила российская сторона.

Сейчас наблюдатели ОБСЕ имеют доступ к российским пунктам пропуска до 30 сентября 2021 года.

Украина решительно осудила деструктивные действия страны-агрессора. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией, — напомнили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Киев такое решение Путина воспринимает как очередное подтверждение его намерений по поставкам оружия, военного оборудования, боеприпасов и регулярных войск на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях.

В МИД не исключили, что Россия стремится к эскалации войны на Донбассе.

Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта, — подытожили украинские дипломаты.



Киев также подтвердил готовность к тесному взаимодействию с новым руководством в ОБСЕ и государствами-участниками. Кроме этого, власти призвали Москву прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательной миссии ОБСЕ и выполнить все взятые на себя обязательства в рамках минских соглашений.

Напомним, в мае Россия уже блокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца. Миссию продлили только на два месяца, до 31 июля. Впоследствии ее продлили еще на два месяца — до конца сентября. В МИД поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.