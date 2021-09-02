Росія не пустить місію ОБСЄ на кордон з Україною — з’явилася реакція МЗС

https://racurs.ua/ua/n159564-rosiya-ne-pustyt-misiu-obsie-na-kordon-z-ukrayinou-z-yavylasya-reakciya-mzs.html

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Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на своїх пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк», що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями українського Донбасу. Про таке рішення очільника Кремля Володимира Путіна 2 вересня на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявила російська сторона.

Зараз спостерігачі ОБСЄ мають доступ до російських пунктів пропуску до 30 вересня 2021 року.

Україна рішуче засудила деструктивні дії країни-агресора. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією, — нагадали в зовнішньополітичному відомстві України.

Київ таке рішення Путіна сприймає як чергове підтвердження його намірів щодо постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів і регулярних військ на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях.

В МЗС не виключили, що Росія прагне ескалації війни на Донбасі.

Забезпечення прозорості на українсько-російському кордоні є невід'ємною передумовою розв’язання російсько-українського збройного конфлікту, — підсумували українські дипломати.



Київ також підтвердив готовність до тісної взаємодії з новим керівництвом в ОБСЄ та державами-учасницями. Окрім цього, влада закликала Москву припинити деструктивні дії щодо спостережної місії ОБСЄ та виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках мінських угод.

Нагадаємо, цьогоріч у травні Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці. Місію продовжили лише на два місяці, до 31 липня. Згодом її пролонгували ще на два місяці — до кінця вересня. У МЗС поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.