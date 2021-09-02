Син «слуги народу» закликає відправляти на Донбас дітей атовців. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n159563-syn-slugy-narodu-zaklykaie-vidpravlyaty-na-donbas-ditey-atovciv-foto.html

Ракурс

Син Юрія Арістова, депутата від «Слуги народу», пропонує відправляти на Донбас дітей ветеранів АТО. Відповідний заклик Артем опублікував у своїх соцмережах.

В Instagram син Арістова опублікував скріншот з телеграм-каналу журналіста Назара Георгіца, в якому він звинувачує ветеранів АТО в «комерційному цькуванні» сина Арістова.

Може, це тупе комерційне цькування? Адже атошники часто грішать подібним. То канали штурмують, то верхівки лісів пиляють, то дітей труять. Тоді зрозуміло, бабки всім потрібні, — йдеться в пості.

21-річний син нардепа від партії «Слуга народу» Юрія Арістова Артем у 2019 році відвідував Москву та фотографувався на фоні Кремля. Після розголосу в ЗМІ він видалив ці фото зі свого профілю в інстаграмі.

Однак Артем залишив знімок на фоні Московського держуніверситету імені Ломоносова, підписавши його словами про свої мрії.