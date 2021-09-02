Сын «слуги народа» призывает отправлять на Донбасс детей атовцев. Фото: Инстаграм

https://racurs.ua/n159563-syn-slugi-naroda-prizyvaet-otpravlyat-na-donbass-detey-atovcev-foto.html

Ракурс

Сын Юрия Аристова, депутата от «Слуги народа», предлагает отправлять на Донбасс детей ветеранов АТО. Соответствующий призыв Артем опубликовал в своих соцсетях.

В Instagram сын Аристова опубликовал скриншот из телеграм-канала журналиста Назара Георгица, в котором он обвиняет ветеранов АТО в «коммерческом травле» сына Аристова.

Может, это тупая коммерческая травля? Ведь атошникы часто грешат подобным. То каналы штурмуют, то верхушки лесов пилят, то детей травят. Тогда понятно, бабки всем нужны, — говорится в посте.

21-летний сын нардепа от партии «Слуга народа» Юрия Аристова Артем в 2019 году посещал Москву и фотографировался на фоне Кремля. После огласки в СМИ он удалил эти фото со своего профиля в инстаграме.

Однако Артем оставил снимок на фоне Московского госуниверситета имени Ломоносова, подписав его словами о своих мечтах.