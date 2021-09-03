С чем носить джинсы-бананы в 2022: три образа в уличном стиле

С чем носить джинсы-бананы в 2022: 3 образа в уличном стиле

https://racurs.ua/n159575-s-chem-nosit-djinsy-banany-v-2022-3-obraza-v-ulichnom-stile.html

Ракурс

Пока одна половина мира моды активно включается в эстетику «нулевых», другая все еще ностальгирует по прошлому веку. Фасон и крой штанов «банан» был популярен в 1940-х годах, но в джинсовом исполнении — такими, как мы их знаем — эти брюки пришли из 1980-х.

В чем секрет идеального фасона?

Джинсы-бананы качественно отличаются от других видов брюк рядом конструкционных особенностей кроя:

высокая посадка;

объем в бедрах;

широкие штанины;

сужение к низу брюк.

Благодаря такому крою фасон подходит практически всем типам фигуры, ведь визуально создает пропорционально правильный силуэт с привлекательными изгибами. Главное — правильно миксовать низ с верхом. Кроме того, это еще и очень практичная модель джинс: число стильных образов с ними на просторах Pinterest и Instagram растет в геометрической прогрессии.

Для тех, кто ищет идеальные джинсы бананы женские на https://romashka.co.ua/odezhda/dzhinsy/dzhinsy-banany/ (официальный сайт украинского бренда «Ромашка») собраны модели во всех трендовых цветах. Интернет-магазин ROMASHKA предлагает широкий ассортимент изделий — есть классические фасоны, с декоративной стрелкой или в оригинальном джинсовом исполнении. В Киеве у бренда есть шоурумы, куда можно отправиться на шопинг с примеркой. Или можно недорого заказать стильные джинсы онлайн с доставкой прямо домой.

С чем же носить этот фасон брюк? Мы нашли 3 трендовых образа для вас на эту осень.

3 осенних стритстайла с джинсами-бананами

С белой рубашкой

Это консервативный образ, в котором будет комфортно и на воскресном бранче с подружками, и на работе в офисе. Подбирая рубашку к такому наряду, отдавайте предпочтение не приталенному прямому крою, без вытачек. Пускай верх будет как можно нейтральнее, можно даже взять рубашку мужского кроя, тогда брюки станут акцентным элементом образа.

С блузой с объемными рукавами

Этот стритстайл позволит создать силуэт «песочные часы», о котором так мечтают многие девушки. Секрет образа прост: объемный в бедрах низ уравновешивается объемным в плечах верхом. Чтобы усилить эффект, добавьте пояс как акцент — тогда талия станет визуально стройнее. К образу также можно добавить шляпку, отчего настроение этого стритстайла обретет романтичные нотки. Обувь можно выбрать по вкусу: ботинки, шпильки, сандалии или любимые белые кеды — подойдут все варианты.

Со свитером

На первые холодные деньки в сентябре и октябре предлагаем рассмотреть вариант образа со свитером. В этом случае изделие лучше выбирать приталенное или такое, что без затруднений можно будет заправить в джинсы. Если верх получится слишком объемным, визуально появится дисбаланс по пропорциям. Зоны бедер и живота сольются, и вы рискуете выглядеть, как мягкий и пушистый округлый комочек. Поэтому необходимо подчеркнуть талию, а для этого свитер должен легко заправляться в брюки.

Дополните образ кедами или ботинками на небольшом устойчивом каблуке и сумкой-шопером — получится расслабленный образ, который идеально подойдет для осенних поездок и пикников в парке с друзьями. Если хочется добавить этому стритстайлу изысканности — выбирайте туфли или лоферы в стиле Prada.