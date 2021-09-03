«ПриватБанк» попередив про тимчасове призупинення практично усього свого е-банкінгу. Один з найбільших банків країни проведе масштабні технічні роботи у ніч на 4 вересня.

На сторінці «ПриватБанку» у Фейсбук повідомили, що з 1.00 до 6.00 відбудеться «оптимізація процесингу банку».

Через це тимчасово не відбуватимуться транзакції по картках, не працюватиме система «Приват24» для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів.

Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а «Приват» витримав будь-які навантаження. Тому якщо вночі вам знадобиться готівка, потурбуйтеся про це завчасно, — йдеться у повідомленні «ПриватБанку».



У червні «Ракурс» повідомляв про технічний збій в цій банківській структурі. Тоді «ПриватБанк» повернув гроші клієнтам. До цього в користувачів банку масово знімалися кошти та списувалися в кредитний ліміт, а також некоректно показувалися суми на рахунку.