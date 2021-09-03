Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

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Агресії Росії проти України не допустять Сполучені Штати Америки.

Якщо Росія піде на ескалацію, то Україна не залишиться без допомоги США. Американська влада готова приймати досить серйозні кроки в разі загострень. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю «РБК-Україна».

Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США говорять і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми вкотре почули прямо й чітко, що в разі, не дай Бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США, — наголосив він.

Єрмак відзначив, що заокеанські партнери готові працювати для того, щоб Україна отримала необхідний результат для вступу в НАТО. За його словами, Білий дім абсолютно готовий підтримувати Україну, про це говорить рамкова угода у військовій сфері.

Також глава Офісу президента упевнений, що питання російського газогону «Північний потіку-2» має розглядатися на рівні нормандського формату і до цих переговорів треба залучити США. За словами Єрмака, Київ не вважає Nord Stream 2 бізнес-проектом, а вважає його геополітичним проектом, який зачіпає питання національної безпеки України.

Нагадаємо, США відреагували на заяву РФ про блокування роботи ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. У посольстві США в Києві висловили розчарування рішенням Москви заблокувати поновлення мандата місії ОБСЄ на пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в Ростовській області.

Джерело: «РБК-Україна»