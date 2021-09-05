Затриманих кримських татар катують спецслужби РФ — Чубаровhttps://racurs.ua/ua/n159664-zatrymanyh-krymskyh-tatar-katuut-specslujby-rf-chubarov.htmlРакурс
Окупанти в Криму чинять тиск на затриманих кримських татар, заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Особливої уваги потребує ситуація з Азізом Ахтемовим та Асаном Ахтемовим. Вони «погодилися» на адвокатів за призначенням, тобто підконтрольних окупаційній «владі». Про це Чубаров написав на своїй сторінці в Facebook.
Їх катують фізично і на них чинять психологічний тиск для того, щоб вони зізналися в злочинах, яких не робили, і обмовили при цьому інших, — повідомив глава Меджлісу.
Сполучені Штати закликали Росію негайно звільнити затриманих останніми днями кримських татар, а також усіх українських політв’язнів.
Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів, — заявили на сторінці посольства США в Україні.
Нагадаємо, 3 та 4 вересня окупанти провели незаконні обшуки в Криму. Були затримані п’ятеро кримських татар, серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.
Також силовики затримали 40 осіб, які прийшли під будівлю ФСБ РФ. Вони хотіли дізнатися про долю затриманих.