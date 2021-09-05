Затриманих кримських татар катують спецслужби РФ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159664-zatrymanyh-krymskyh-tatar-katuut-specslujby-rf-chubarov.html

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Окупанти в Криму чинять тиск на затриманих кримських татар, заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Особливої ​​уваги потребує ситуація з Азізом Ахтемовим та Асаном Ахтемовим. Вони «погодилися» на адвокатів за призначенням, тобто підконтрольних окупаційній «владі». Про це Чубаров написав на своїй сторінці в Facebook.

Їх катують фізично і на них чинять психологічний тиск для того, щоб вони зізналися в злочинах, яких не робили, і обмовили при цьому інших, — повідомив глава Меджлісу.

Сполучені Штати закликали Росію негайно звільнити затриманих останніми днями кримських татар, а також усіх українських політв’язнів.

Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів, — заявили на сторінці посольства США в Україні.

Нагадаємо, 3 та 4 вересня окупанти провели незаконні обшуки в Криму. Були затримані п’ятеро кримських татар, серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.