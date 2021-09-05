Задержанных крымских татар пытают спецслужбы РФ. Фото: УП

https://racurs.ua/n159664-zaderjannyh-krymskih-tatar-pytaut-specslujby-rf-chubarov.html

Ракурс

Оккупанты в Крыму оказывают давление на задержанных крымских татар, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Особого внимания требует ситуация с Азизом Ахтемовым и Асаном Ахтемовым. Они «согласились» на адвокатов по назначению, то есть подконтрольных оккупационным «властям». Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

Их пытают физически и на них оказывают психологическое давление с тем, чтобы они признались в несовершенных ими преступлениях и оговорили при этом других, — сообщил глава Меджлиса.

Соединенные Штаты призвали Россию немедленно освободить задержанных в последние дни крымских татар, а также всех украинских политзаключенных.

Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляля и других крымскотатарских активистов, — заявили на странице посольства США в Украине.



Напомним, 3 и 4 сентября оккупанты провели незаконные обыски в Крыму. Были задержаны пятеро крымских татар, среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джеляль.

Также силовики задержали 40 человек, которые пришли под здание ФСБ РФ. Они хотели узнать о судьбе задержанных.