Карпаты. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n159663-zamorozki-v-ukraine-v-karpatah-temperatura-opustilas-do-nulya-gradusov-foto.html

Ракурс

Погода в Украине остается переменчивой, а на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 0 °C.

По состоянию на 6.40 5 сентября на горе ясно, ветер северо-западный, 2−3 м/с. Об этом информируют на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Кроме того, в течение ночи и утра 5−6 сентября на территории Ивано-Франковской области прогнозировались заморозки на поверхности почвы — от 0 °C до 3 °C.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в ряде областей в ночь на 7 сентября будет по-осеннему прохладно — столбик термометра покажет 3−5°C выше нуля. Восточные области такая низкая температура воздуха накроет 8 сентября.

Напомним, первые заморозки придут в Украину на следующей неделе. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в ночь на 7 и 8 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°C.