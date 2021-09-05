Лекарство от коронавируса. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/n159662-lekarstvo-ot-koronavirusa-postupilo-v-ukrainu-chto-izvestno-foto.html

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Лекарство от коронавируса Украина получила от США — речь идет о гуманитарном грузе стоимостью 20 млн долл.

Помощь доставила американская благотворительная организация Direct Relief. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

60 тыс. флаконов лекарственных препаратов после растаможки доставят во все области Украины. Распределение лекарств будет координировать Министерство здравоохранения.

Как отметили в посольстве, последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 4 сентября, инфицировал 1 тыс. 379 украинцев, среди них 102 ребенка и 28 медработников. От осложнений болезни умерли 17 человек, в больницы попали 899 украинцев.