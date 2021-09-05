Ліки від коронавірусу. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n159662-liky-vid-koronavirusu-nadiyshly-v-ukrayinu-scho-vidomo-foto.html

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Ліки проти коронавірусу Україна отримала від США — йдеться про гуманітарний вантаж вартістю 20 млн дол.

Допомогу доставила американська благодійна організація Direct Relief. Про це повідомили в посольстві України в США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

60 тис. флаконів лікарських препаратів після розмитнення доставлять в усі області України. Розподіл ліків координуватиме Міністерство охорони здоров‘я.

Як зазначили в посольстві, останні домовленості щодо отримання цієї допомоги були узгоджені під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 4 вересня, інфікував 1 тис. 379 українців, серед них 102 дитини та 28 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 17 осіб, в лікарні потрапили 899 українців.