Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавірус в Україні. Фото: УП
Коронавірус в Україні пішов на спад — скільки нових хворихhttps://racurs.ua/ua/n159661-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-skilky-novyh-hvoryh.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 4 вересня, інфікував 1 тис. 379 українців, серед них 102 дитини та 28 медпрацівників.
Від ускладнень хвороби померли 17 людей. Про це 5 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
У лікарні потрапили 899 осіб, за добу зробили 34 тис. 945 тестів (зокрема методом ПЛР — 16 тис. 146 методом ІФА — 2 тис. 788).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 297 тис. 534 особи;
- одужало — 2 млн 212 тис. 720 осіб;
- летальних випадків — 53 тис. 983;
- проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 97 тис. 306.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (144), Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
Нагадаємо, карантин в Україні можуть запровадити через прискорення зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Читайте також
.
Вакцинація від коронавірусу по-українськи — прискорена. А який результат?
Справа про «реального дебіла»: вчимося ображати політичних опонентів правильно
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...