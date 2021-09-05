Коронавірус в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159661-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-skilky-novyh-hvoryh.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 4 вересня, інфікував 1 тис. 379 українців, серед них 102 дитини та 28 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 17 людей. Про це 5 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У лікарні потрапили 899 осіб, за добу зробили 34 тис. 945 тестів (зокрема методом ПЛР — 16 тис. 146 методом ІФА — 2 тис. 788).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 297 тис. 534 особи;

одужало — 2 млн 212 тис. 720 осіб;

летальних випадків — 53 тис. 983;

проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 97 тис. 306.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (144), Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть запровадити через прискорення зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.