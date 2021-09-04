Спосіб знизити заразність щеплених від COVID-19 знайшли вчені

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159658-sposib-znyzyty-zaraznist-scheplenyh-vid-covid-19-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу у світі триває. Ізраїльські вчені вивчили ситуацію з заразністю щеплених вакциною Pfizer і встановили, що ревакцинація істотно знижує заразність.

Про це повідомляє medRxiv.

Вчені вивчили число вірусних частинок, що виділяються 11 тис. 889 випробовуваними, хворими в останню хвилю коронавірусу в Ізраїлі. З них 1 тис. 910 були вакциновані, 9 тис. 734 були вакциновані обома дозами, і 245 хворих були вакциновані, а потім ревакциновані.

Дослідники розбили досліджуваних на групи відповідно до часу, який минув від їхнього другого щеплення до моменту, коли вони захворіли на коронавірус.

Виявилося, що у тих, хто захворів через термін не більше ніж на два місяці від другого щеплення, виділення вірусу в навколишнє середовище було в середньому в 15 разів нижче, ніж у тих, хто не був щеплений. Розкид по окремим людям був досить значним — у когось виділення часток вірусу було вчетверо нижчим, ніж у нещеплених хворих, а у когось — в 53 рази нижче.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні вимагає прискорення, оскільки чинних темпів недостатньо, щоб вийти на показник в 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.