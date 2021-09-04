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Пожежа. Фото: ДСНС

Бізнес-центр «Колізей» загорівся в Києві — з ліфта витягли дитину (ФОТО)

4 вер 2021, 20:26
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У Києві загорівся бізнес-центр «Колізей», що розташований у Дарницькому районі.

Унаслідок пожежі ледь не загинула дитина, яка застрягла в ліфті. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа. Фото: ДСНС

Інцидент трапився 4 вересня о 18.18 — до рятувальників надійшла інформація про те, що на вулиці Лариси Руденко, 6-А виникла пожежа. Займання сталося на восьмому поверсі в приміщенні, де розташований бізнес-центр «Колізей». Вогонь поширився на покрівлю площею близько 100 кв. метрів.

Рятувальники провели розвідку на поверхах та відшукали дитину, яка застрягла в ліфті. Більше постраждалих не виявили.

Пожежа. Фото: ДСНС


Станом на 19.22 пожежу в приміщенні сауни, фітнес-центру та частково покрівлі бізнес-центру локалізували на площі 100 кв. метрів, а о 19.30 пожежу було повністю ліквідовано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа в костелі Святого Миколая, який розташований на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася ввечері 3 вересня. Відкритого вогню зовні не спостерігалося, проте загоряння завдало пошкоджень всередині будівлі.

Джерело: Ракурс


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