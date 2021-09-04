Facebook сплутав темношкірих чоловіків з приматами

Соцмережа. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n159656-facebook-splutav-temnoshkiryh-cholovikiv-z-prymatamy.html

Ракурс

Facebook вибачився за помилку свого штучного інтелекту, який розпізнав темношкірих чоловіків на відео в соцмережі як приматів.

Інцидент трапився із відео 2020 року, яке виклав британський таблоїд. Про це повідомляє The New York Times.

На відео показано, як білий чоловік викликає поліцію і заявляє, що його нібито цькують темношкірі чоловіки, які стоять поруч. Після перегляду ролика Facebook питав у користувачів, чи хочуть вони «і далі бачити відео про приматів».

У такий спосіб стало відомо, що штучний інтелект соцмережі розпізнав на відео приматів — хоча їх насправді там не було, а під приматами він мав на увазі темношкірих чоловіків.

Першою помилку помітила колишня менеджер зі створення контенту Facebook Дарсі Ґроувз. Вона опублікувала скриншот із пропозицією дивитися відео з приматами на форум, на якому спілкуються працівники соцмережі. Після цього Facebook виправив помилку та вибачився за інцидент.

Як ми й казали, попри вдосконалення нашого штучного інтелекту він не є досконалим і простір для покращення все ще лишається. Просимо вибачення в усіх, хто міг побачити ці образливі рекомендації, — заявила речниця Facebook Дені Левер.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook видалив акаунти, які закликали не вакцинуватися від коронавірусу. Мережа акаунтів походила з Російської Федерації та Мʼянми.

Джерело: New York Times