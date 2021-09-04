Facebook сплутав темношкірих чоловіків з приматами

Facebook сплутав темношкірих чоловіків з приматамиhttps://racurs.ua/ua/n159656-facebook-splutav-temnoshkiryh-cholovikiv-z-prymatamy.htmlРакурс
Facebook вибачився за помилку свого штучного інтелекту, який розпізнав темношкірих чоловіків на відео в соцмережі як приматів.
Інцидент трапився із відео 2020 року, яке виклав британський таблоїд. Про це повідомляє The New York Times.
На відео показано, як білий чоловік викликає поліцію і заявляє, що його нібито цькують темношкірі чоловіки, які стоять поруч. Після перегляду ролика Facebook питав у користувачів, чи хочуть вони «і далі бачити відео про приматів».
У такий спосіб стало відомо, що штучний інтелект соцмережі розпізнав на відео приматів — хоча їх насправді там не було, а під приматами він мав на увазі темношкірих чоловіків.
Першою помилку помітила колишня менеджер зі створення контенту Facebook Дарсі Ґроувз. Вона опублікувала скриншот із пропозицією дивитися відео з приматами на форум, на якому спілкуються працівники соцмережі. Після цього Facebook виправив помилку та вибачився за інцидент.
Як ми й казали, попри вдосконалення нашого штучного інтелекту він не є досконалим і простір для покращення все ще лишається. Просимо вибачення в усіх, хто міг побачити ці образливі рекомендації, — заявила речниця Facebook Дені Левер.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook видалив акаунти, які закликали не вакцинуватися від коронавірусу. Мережа акаунтів походила з Російської Федерації та Мʼянми.
Джерело: New York Times