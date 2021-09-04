Facebook спутал темнокожих мужчин с приматами

Соцсеть. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n159656-facebook-sputal-temnokojih-mujchin-s-primatami.html

Ракурс

Facebook извинился за ошибку своего искусственного интеллекта, который распознал темнокожих мужчин на видео в соцсети как приматов.

Инцидент произошел с видео 2020 года, которое выложил британский таблоид. Об этом сообщает The New York Times.

На видео показано, как белый мужчина вызывает полицию и заявляет, что его якобы травят темнокожие мужчины, которые стоят рядом. После просмотра ролика Facebook спрашивал у пользователей, хотят ли они «и дальше видеть видео про приматов».

Таким образом стало известно, что искусственный интеллект соцсети распознал на видео приматов — хотя их на самом деле там не было, а под приматами он имел в виду темнокожих мужчин.

Первой ошибку заметила бывшая менеджер по созданию контента Facebook Дарси Гроувз. Она опубликовала скриншот с предложением смотреть видео с приматами на форум, на котором общаются работники соцсети. После этого Facebook исправил ошибку и извинился за инцидент.

Как мы и говорили, несмотря на совершенствование нашего искусственного интеллекта, он не является идеальным и пространство для улучшения все еще остается. Просим прощения у всех, кто мог увидеть эти оскорбительные рекомендации, — заявила пресс-секретарь Facebook Дени Левер.

Напомним, ранее мы сообщали, что Facebook удалил аккаунты, которые призвали не вакцинироваться от коронавируса. Сеть аккаунтов происходили из Российской Федерации и Мьянмы.

Источник: The New York Times