Фонтан. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n159655-slomannyy-fontan-na-arsenalnoy-ploschadi-otremontirovali-klichko.html

Ракурс

Фонтан на Арсенальной площади в Киеве уже отремонтировали — до этого на него наехал грузовик и продавил плитку в землю.

Он простоял всего один день, поскольку инцидент случился сразу после открытия. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, специалисты уже восстановили плитку и сегодня, 4 сентября, протестовали фонтан на Арсенальной площади.

Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен, — написал мэр Киева.



Он отметил, что новая Арсенальная площадь — это пешеходная зона, и заверил, что соответствующий знак на площади установили еще перед открытием общественного пространства.

Напомним, ранее мы сообщали, что фонтан на Арсенальной площади в центре Киева, который торжественно открыл 1 сентября мэр столицы Виталий Кличко, повредил грузовик. Автомобиль пыталась проехать через фонтан прямо, но повредил плитку и частично провалился под землю.