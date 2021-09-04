Коронавирус «очистил» воздух на 30%

Загрязнение воздуха. Фото: istock

https://racurs.ua/n159654-koronavirus-ochistil-vozduh-na-30.html

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Коронавирус в мире улучшил качество воздуха в некоторых регионах Азии. Из-за карантина уровень загрязнения снизился более чем на 30%.

Об этом сообщает Reuters.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) указала, что введенные в связи с распространением коронавируса ограничения привели к резкому уменьшению выбросов. Исследователи сравнили показатели качества воздуха в 2020 году с 2015—2019 годами — оказалось, что уровень диоксида азота упал фактически на 70% по всему миру.

Несмотря на такие показатели, уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ существенно не повлияет на здоровье людей, так как было слишком кратковременным, считают эксперты.

Объясняется это тем, что в прошлом году в некоторых местах концентрации озона повысились, так как уровень оксида азота, который отвечает за разрушение вредных газов, был низким. Также, неблагоприятными факторами воздействия на качество воздуха в 2020 году были указаны лесные пожары в Австралии, перенос пыли и песка из пустыни Сахара в Северную Америку.

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 в 2020 году сильно снизила концентрацию оксида азота в атмосфере по всему миру.

Источник: Reuters