Аэропорт в Кабуле. Фото: BBC

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Аэропорт в Кабуле, столице Афганистана, снова будет работать для приема гуманитарной помощи.

В частности, будут работать гражданские рейсы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам посла Катара, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована техническими специалистами в сотрудничестве с новой властью Афганистана. Команда техников из Катара прилетела в столицу Афганистана в среду, 1 сентября.

Их самолет стал первым, что приземлился в аэропорту с момента окончания эвакуации международными силами в начале этой недели. Также уже были выполнены два внутренних рейса из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

Министр иностранных дел Катара заявил, что его правительство ведет переговоры с талибами и работает с Турцией для возможной технической поддержки по возобновлению работы аэропорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что Талибан устроил «праздничную» стрельбу в столице Афганистана — Кабуле. Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 сентября. Таким образом талибы праздновали «победу» над неподконтрольной провинцией Панджшер.

Источник: Al Jazeera