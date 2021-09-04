14-летний мировой рекорд побила украинка на Паралимпиаде

Спортсменка. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n159652-14-letniy-mirovoy-rekord-pobila-ukrainka-na-paralimpiade.html

Ракурс

Паралимпиада-2020 в Токио продолжается последние дни. Украинская легкоатлетка Яна Лебедева побила мировой рекорд в метании копья, который держался 14 лет, но заняла последнее место.

Спортсменка возвращается из Токио с серебряной наградой, но в другой дисциплине. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

Украинка смогла попасть в восьмерку финалисток в метании копья, однако соревнования она начинала с низким личным рекордом из участниц — 11.83.

В финале по метанию копья участвовали спортсменки двух классов: F53, в которых соревнуются люди с нарушением работы мышц рук, и F54 — для атлеток с нарушением работы мышц живота и таких, которые обычно не могут держать равновесие в положении сидя.

Лебедева была единственной представительницей класса F53 в этом финале. В итоге она заняла последнее место, однако сумела улучшить свой персональный рекорд. В четвертой попытке она метнула копье на 11.89 метра и тем самым побила мировой рекорд в классе F53, который держался 14 лет.

Яна Лебедева — 37-летняя украинская параатлетка, представитель Херсонской области. Это первая Паралимпиада в карьере Лебедевой. Двукратная чемпионка Европы (2018, 2021) в метании диска. В 2017 и 2019 годах выигрывала «серебро» чемпионата мира в толкании ядра и метании диска. Выступает в классе F53, в котором соревнуются спортсменки с нарушением работы мышц рук.

Напомним, ранее мы сообщали, что Паралимпийские игры 2020 года в Токио принесли Украине уже 23 золотую медаль. Денис Остапченко стал самым быстрым в заплыве 200 м вольным стилем в классе S3. Финал стал заключительным для Остапченко в Токио.