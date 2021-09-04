SpaceX назвала дату первой гражданской космической миссии

SpaceX. Фото: преcс-служба

https://racurs.ua/n159651-spacex-nazvala-datu-pervoy-grajdanskoy-kosmicheskoy-missii.html

Ракурс

SpaceX, компания Илона Маска, подтвердила запуск первой гражданской космической миссии под названием «Вдохновение4».

Запуск был назначен на 15 сентября. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Частная космическая миссия «Вдохновение4» получила «добро» на запуск 15 сентября, — отмечается в сообщении.

SpaceX завершила оценку подготовки к запуску своего первого миссии на «Капсуле Дракон», состоящей только из гражданских лиц 2 августа. В миссии не будут участвовать профессиональные астронавты.

В миссии полетят:

миллиардер Джаред Айссакман, который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы «Сент Джуд»;

Хейли Арсено, помощница терапевта больницы «Сент Джуд», которая сама пережила рак костей;

Сиан Проктор и Крис Сембрськи, которые выиграли право на полет в общем мировом конкурсе и конкурсе предпринимателей.

Участники полета проведут три дня на орбите Земли, выше чем расположена Международная космическая станция (МКС). Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане.

SpaceX сообщила, что в отличие от предыдущей миссии «Капсулы Дракон», этот полет не предусматривает швартовки с МКС, что позволило установить на капсуле видовое стекло.

Напомним, ранее мы сообщали, что SpaceX, частная американская космическая компания Илона Маска, собрала самую высокую ракету в истории космонавтики. Космический челнок Starship, который планируют использовать для межпланетных полетов (в частности пилотируемых полетов на Луну и Марс), уже установили на тяжелый носитель Super Heavy.