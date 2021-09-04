SpaceX назвала дату першої цивільної космічної місії

SpaceX. Фото: Медіасат

https://racurs.ua/ua/n159651-spacex-nazvala-datu-pershoyi-cyvilnoyi-kosmichnoyi-misiyi.html

Ракурс

SpaceX, компанія Ілона Маска, підтвердила запуск першої цивільної космічної місії під назвою «Натхнення4».

Запуск призначили на 15 вересня. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

Приватна космічна місія «Натхнення4» має «добро» на запуск 15 вересня, — зазначається в повідомленні.

SpaceX завершила оцінку підготовки до запуску своєї першої місії на «Капсулі Дракон», що складатиметься лише з цивільних осіб 2 серпня. У місії не братимуть участь професійні астронавти.

У місії візьмуть участь:

мільярдер Джеред Айссакман, який придбав право на участь у польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні «Сент Джуд»;

Хейлі Арсено, помічниця терапевта лікарні «Сент Джуд», яка сама пережила рак кісток;

Сіан Проктор і Кріс Сембрські, які виграли право на політ у загальному світовому конкурсі та конкурсі підприємців.

Учасники польоту проведуть три дні на орбіті Землі, вище ніж Міжнародна космічна станція (МКС). Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані. SpaceX повідомила, що на відміну від попередньої місії «Капсули Дракон», цей політ не передбачає швартовки зі МКС, що дозволило встановити на капсулі видове скло.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що SpaceX, приватна американська космічна компанія Ілона Маска, зібрала найвищу ракету в історії космонавтики. Космічний човник Starship, котрий планують використовувати для міжпланетних польотів (зокрема пілотованих польотів на Місяць і Марс), уже встановили на важкий носій Super Heavy.