Первое в истории «золото» Паралимпиады в метании булавы завоевала украинка

Овсий. Фото: суспільне

https://racurs.ua/n159622-pervoe-v-istorii-zoloto-paralimpiady-v-metanii-bulavy-zavoevala-ukrainka.html

Ракурс

Паралимпиада-2020 проходит в Токио. Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала золотую медаль в женском метании булавы в классе F51.

Она установила мировой рекорд. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

Заметим, что украинские параатлеты никогда не стояли на первой ступеньке пьедестала в этой дисциплине: что среди женщин, среди мужчин. В частности, это первое паралимпийское «золото» в карьере спортсменки. В финале она стала лучшей среди восьми участниц. Атлетки боролись за награды в финале, поскольку квалификация в этом виде не проводилась.

До финала спортсменки несколько раз били паралимпийский рекорд. Сначала это сделала представительница ПКР Елена Горлова, метнув булаву на 24.08 метра. Однако впоследствии ее превзошла американка Кэсси Митчелл: ей покорились отметка 24.18. Украинка опередила обоих с первой попытки. Спортсменка обеспечила себе «золото» и паралимпийский рекорд с результатом 24.41. А во второй раз метнула булаву еще дальше — 24.85 метра. В пятой попытке ей подчинились 25.12 метра. Это и стало ее лучшей «золотой» попыткой на этих соревнованиях.

Медаль Овсий стала 94-й для сборной Украины на этой Паралимпиаде и 24-й золотой. Это десятая медаль и четвертое «золото» Украины в десятый день Паралимпиады-2020.

27-летняя украинская параатлетка представительница Днепропетровской области. Двукратный призер Паралимпиады в Рио-де-Жанейро: «серебро» она выиграла в метании булавы, «бронзу» — в метании диска. Двукратная чемпионка мира в метании булавы (2017, 2019), двукратная бронзовая призерка чемпионата мира в метании диска (2017, 2019). Чемпионка Европы в метании булавы 2018 года.

Выступает в классе F51, в котором соревнуются спортсменки, имеющие существенные нарушения движения туловища и конечностей. Имеет врожденный артрогрипоз. Ранее соревновалась в гребле. В 2014 году она выиграла «бронзу» чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров в классе VL1.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список с семью наградами.