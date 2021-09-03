Перше в історії «золото» Паралімпіади в метанні булави здобула українка

Овсій. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159622-pershe-v-istoriyi-zoloto-paralimpiady-v-metanni-bulavy-zdobula-ukrayinka.html

Ракурс

Паралімпіада-2020 проходить у Токіо. Українська спортсменка Зоя Овсій здобула золоту медаль у жіночому метанні булави в класі F51.

Вона встановила світовий рекорд. Про це стало відомо з трансляції змагань.

Зауважимо, що українські параатлети ще ніколи не стояли на першій сходинці п'єдесталу в цій дисципліні: що серед жінок, що серед чоловіків. Зокрема, це перше паралімпійське «золото» в кар'єрі спортсменки. У фіналі вона стала найкращою серед восьми учасниць. Атлетки одразу боролися за нагороди у фіналі, адже кваліфікація в цьому виді не проводилася.

Упродовж фіналу спортсменки кілька разів били паралімпійський рекорд. Спершу це зробила представниця ПКР Єлєна Горлова, метнувши булаву на 24.08 метра. Проте згодом її мінімально перевершила американка Кессі Мітчелл: їй підкорилися позначка 24.18. Українка випередила обох із першої ж спроби. Спортсменка забезпечила собі «золото» й паралімпійський рекорд із результатом 24.41. А в другій метнула булаву ще далі — 24.85 метра. У п’ятій їй підкорилися 25.12 метра. Це і стало її найкращою «золотою» спробою на цих змаганнях.

Медаль Овсій стала 94-ю для збірної України на цій Паралімпіаді та 24-ю золотою. Це десята медаль і четверте «золото» України в десятий день Паралімпіади-2020.

27-річна українська параатлетка, представниця Дніпропетровської області. Дворазова призерка Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро: «срібло» вона виграла в метанні булави, «бронзу» — у метанні диска. Дворазова чемпіонка світу в метанні булави (2017, 2019), дворазова бронзова призерка чемпіонату світу в метанні диска (2017, 2019). Чемпіонка Європи в метанні булави 2018 року.

Виступає в класі F51, у якому змагаються спортсменки, які мають суттєві порушення руху тулуба та кінцівок. Має вроджений артрогрипоз. Раніше змагалася у веслуванні. У 2014 році вона виграла «бронзу» чемпіонату світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів у класі VL1.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список із сімома нагородами.