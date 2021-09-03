Ліки проти раку винайшли завдяки вакцині AstraZeneca

Ліки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159621-liky-proty-raku-vynayshly-zavdyaky-vakcyni-astrazeneca.html

Ракурс

Ліки проти раку вдалося винайти вченим з Оксфордського університету й Інституту досліджень раку ім. Людвіга.

Науковці розробили унікальну терапевтичну вакцину проти онкології за допомогою технології, яку використовують у вакцині від коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей протираковий препарат на основі вакцини вже показав приголомшливі результати після досліджень на мишах. Розробники планують, що до кінця року препарат пройде перші випробування на людях.

Зазначимо, що Оксфорд розробив вакцину AstraZeneca на основі генетично модифікованого аденовірусу шимпанзе. Такі технології продемонстрували свій успіх і потенціал для боротьби з іншими захворюваннями окрім коронавірусу, зокрема і проти раку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія AstraZeneca підтвердила наявність невеликого ризику утворення тромбів після вакцинації від COVID-19. У шведсько-британській фармацевтичній компанії заявили про підвищену ймовірність тромбоутворення після першої дози препарату від коронавірусу в порівнянні з нещепленими людьми.

Джерело: Bloomberg