Лекарство против рака изобрели благодаря вакцине AstraZeneca

Препарат. Фото: istock

https://racurs.ua/n159621-lekarstvo-protiv-raka-izobreli-blagodarya-vakcine-astrazeneca.html

Ракурс

Лекарство против рака удалось изобрести ученым из Оксфордского университета и Института исследований рака им. Людвига.

Ученые разработали уникальную терапевтическую вакцину против онкологии с помощью технологии, используемой в вакцине от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот противораковый препарат на основе вакцины уже показала потрясающие результаты после исследований на мышах. Разработчики планируют, что к концу года препарат пройдет первые испытания на людях.

Отметим, что Оксфорд разработал вакцину AstraZeneca на основе генетически модифицированного аденовируса шимпанзе. Такие технологии продемонстрировали свой успех и потенциал для борьбы с другими заболеваниями кроме коронавируса, в том числе и против рака.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания AstraZeneca подтвердила наличие небольшого риска образования тромбов после вакцинации от COVID-19. В шведско-британской фармацевтической компании заявили о повышенной вероятности тромбообразования после первой дозы препарата от коронавируса по сравнению с непривитыми людьми.

Источник: Bloomberg