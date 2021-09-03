Рекордный урожай за всю историю Украины собрали аграрии

Урожай. Фото: istock

https://racurs.ua/n159620-rekordnyy-urojay-za-vsu-istoriu-ukrainy-sobrali-agrarii.html

Ракурс

Урожай 2021 стал рекордным за все годы независимости Украины. На площади 10,2 гектаров, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что всего намолочено пшеницы — 32,8 млн тонн. Самая высокая урожайность у сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области (65,2 ц/га). Также аграрии намолотили 10 млн 94 тыс. тонн ячменя (лидирует Киевская область — 57,2 ц/га) и 570 тыс. тонн гороха.

Лидером по намолоту зерна является Одесская область (более 41 млн тонн), в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях намолотили по 3 млн тонн зерна. Кроме этого, аграрии уже собрали рапс и намолотили более 28 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса в Хмельницкой области (35 ц/га) и Черкасской области (34,2 ц/га) областях.