Украина рассматривает использование портов Балтийского моря для экспорта зерна. Фото:

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Альтернативний маршрут для експорту зерна може пролягати через Балтійське море.

У Києві розглядають використання портів Балтійського моря, бо російські обстріли фактично блокували чорноморські порти. А нова альтернатива може забезпечити вивезення до 20 млн тонн сільськогосподарської продукції, але збільшить витрати приблизно на 100 дол. на кожну тонну. Про це 24 вересня повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За словами міністра Тараса Висоцького, майже 70% продукції агропромислового комплексу має йти на зовнішні ринки. Раніше понад 90% агропродукції експортувалися через чорноморські порти.

Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру створюють серйозні ризики для української економіки та стабільності міжнародних продовольчих ланцюгів. Ми розвиваємо альтернативні маршрути, однак їхні можливості обмежені, — розповів він.

У відомстві додали, що наразі альтернативні маршрути забезпечують близько 44% необхідних обсягів експорту українсько зерна та іншої агропродукції. Однак у Києві бачать можливість збільшити цей показник до 50%, зокрема через можливість використання портів Балтії.

Зазначається, що основна перешкода — висока вартість логістики. Такі умови не дозволять українським аграріям самостійно покривати витрати на транзит через порти Гданська, Клайпеди чи Гамбурга.

Київ вже звернувся до Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів із пропозицією надати фінансову підтримку для покриття цієї різниці.

Нагадаємо, наприкінці серпня світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні три роки. Тоді на Чиказькій біржі вартість пшениці зросла на 2,6% — це була найвища позначка з липня 2023 року. На ціну вплинули побоювання, що нові удари Росії по портах України ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону.