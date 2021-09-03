Рекордний врожай за всю історію України зібрали аграрії

Врожай. Фото: istock

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Врожай 2021 став рекордним за всі роки незалежності України. На площі 10,2 млн гектарів, що становить 100% до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що найбільше намолочено пшениці — 32,8 млн тонн. Найвища її урожайність — у сільгосптоваровиробників Хмельницької області (65,2 ц/га). Також аграрії намолотили 10 млн 94 тис. тонн ячменю (лідирує Київська область — 57,2 ц/га) та 570 тис. тонн гороху.

Лідером із намолоту зерна є Одещина (понад 4,1 млн тонн), у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях намолотили по 3 млн тонн зерна. Окрім цього, аграрії вже зібрали ріпак і намолотили понад 2,8 млн тонн насіння. Найвища врожайність ріпаку в Хмельницькій (35 ц/га) та Черкаській (34,2 ц/га) областях.