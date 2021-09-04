14-річний світовий рекорд побила українка на Паралімпіаді

Спортсменка. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159652-14-richnyy-svitovyy-rekord-pobyla-ukrayinka-na-paralimpiadi.html

Ракурс

Паралімпіада-2020 в Токіо триває останні дні. Українська легкоатлетка Яна Лебєдєва побила світовий рекорд у метанні списа, який тримався 14 років, але посіла останнє місце.

Спортсменка де з Токіо зі срібною нагородою, але в іншій дисципліні. Про це стало відомо з трансляції змагань.

Українка змогла потрапити до вісімки фіналісток у метанні списа, проте змагання вона розпочинала з найнижчим особистим рекордом з учасниць — 11.83.

У фіналі з метання списа брали участь спортсменки двох класів: F53, у яких змагаються люди з порушенням роботи м’язів рук, і F54 — для атлеток із порушенням роботи м’язів живота і таких, які зазвичай не можуть тримати рівновагу в положенні сидячи.

Лебєдєва була єдиною представницею класу F53 у цьому фіналі. В підсумку вона посіла останнє місце, проте зуміла покращити свій персональний рекорд. У четвертій спробі вона метнула спис на 11.89 метра й тим самим побила світовий рекорд у класі F53, який тримався 14 років.

Яна Лебєдєва — 37-річна українська параатлетка, представниця Херсонської області. Це перша Паралімпіада в кар'єрі Лебєдєвої. Дворазова чемпіонка Європи (2018, 2021) у метанні диска. У 2017 та 2019 роках вигравала «срібло» чемпіонату світу в штовханні ядра та метанні диска. Виступає в класі F53, у якому змагаються спортсменки з порушенням роботи м’язів рук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо принесли Україні вже 23 золоту медаль. Денис Остапченко став найшвидшим у запливі 200 м вільним стилем у класі S3. Фінал став заключним для Остапченко у Токіо.