Аеропорт у Кабулі. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n159653-aeroport-u-kabuli-znovu-zapracuie-scho-vidomo.html

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Аеропорт у Кабулі, столиці Афганістану, знову працюватиме для приймання гуманітарної допомоги.

Зокрема, працюватимуть цивільні рейси. Про це повідомив телеканал Al Jazeera.

За словами посла Катару, злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована технічними спеціалістами в співпраці з новою владою Афганістану. Команда техніків із Катару прилетіла до столиці Афганістану в середу, 1 вересня.

Їхній літак став першим, що приземлився на летовищі з моменту закінчення евакуації міжнародними силами на початку цього тижня. Також уже були виконані два внутрішні рейси з Кабула до міст Мазарі-Шаріф та Кандагар.

Міністр закордонних справ Катару заявив, що його уряд веде переговори з талібами та працює з Туреччиною з метою потенційної технічної підтримки для відновлення роботи аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Талібан влаштував «святкову» стрілянину в столиці Афганістану — Кабулі. Інцидент трапився в ніч на суботу, 4 вересня. У такий спосіб таліби святкували «перемогу» над непідконтрольною провінцією Панджшер.

Джерело: Al Jazeera