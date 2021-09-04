Аеропорт у Кабулі знову запрацює — що відомоhttps://racurs.ua/ua/n159653-aeroport-u-kabuli-znovu-zapracuie-scho-vidomo.htmlРакурс
Аеропорт у Кабулі, столиці Афганістану, знову працюватиме для приймання гуманітарної допомоги.
Зокрема, працюватимуть цивільні рейси. Про це повідомив телеканал Al Jazeera.
За словами посла Катару, злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована технічними спеціалістами в співпраці з новою владою Афганістану. Команда техніків із Катару прилетіла до столиці Афганістану в середу, 1 вересня.
Їхній літак став першим, що приземлився на летовищі з моменту закінчення евакуації міжнародними силами на початку цього тижня. Також уже були виконані два внутрішні рейси з Кабула до міст Мазарі-Шаріф та Кандагар.
Міністр закордонних справ Катару заявив, що його уряд веде переговори з талібами та працює з Туреччиною з метою потенційної технічної підтримки для відновлення роботи аеропорту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Талібан влаштував «святкову» стрілянину в столиці Афганістану — Кабулі. Інцидент трапився в ніч на суботу, 4 вересня. У такий спосіб таліби святкували «перемогу» над непідконтрольною провінцією Панджшер.
Джерело: Al Jazeera