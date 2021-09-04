Коронавірус «очистив» повітря на 30%

Забруднення. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159654-koronavirus-ochystyv-povitrya-na-30.html

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Коронавірус у світі поліпшив якість повітря в деяких регіонах Азії. Через карантин рівень забруднення знизився більш ніж на 30%.

Про це повідомляє Reuters.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вказала, що запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусу обмеження призвели до різкого зменшення викидів.

Дослідники порівняли показники якості повітря у 2020 році з 2015−2019 роками — виявилося, що рівень діоксиду азоту впав фактично на 70% по всьому світу. Попри такі показники, зменшення кількості викидів забруднювальних речовин істотно не вплине на здоров’я людей, бо обмеження були дуже короткочасними, вважають експерти.

Пояснюється це тим, що торік в деяких місцях концентрації озону підвищилися, оскільки рівень оксиду азоту, який відповідає за руйнування шкідливих газів, був низьким. Також несприятливими факторами впливу на якість повітря у 2020 році були вказані лісові пожежі в Австралії, перенесення пилу і піску з пустелі Сахара в Північну Америку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році сильно знизила концентрацію оксиду азоту в атмосфері по всьому світу.

Джерело: Reuters