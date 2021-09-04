Фонтан. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n159655-zlamanyy-fontan-na-arsenalniy-ploschi-vidremontuvaly-klychko.html

Ракурс

Фонтан на Арсенальній площі в Києві вже відремонтували — до цього на нього наїхала вантажівка та продавила плитку в землю.

Він простояв лише один день, оскільки інцидент трапився одразу після відкриття. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, фахівці вже відновили та сьогодні, 4 вересня, протестували фонтан на Арсенальній площі.

Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься, — написав мер Києва.



Він наголосив, що нова Арсенальна площа — це пішохідна зона, і запевнив, що відповідний знак на площі встановили ще перед відкриттям громадського простору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фонтан на Арсенальній площі в центрі Києва, який урочисто відкрив 1 вересня мер столиці Віталій Кличко, пошкодила вантажівка. Автівка намагалася проїхати через фонтан навпростець, але пошкодила плитку та частково провалилася під землю.