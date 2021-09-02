Вантажівка зруйнувала фонтан. Фото: Київ оперативний

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Ракурс

Фонтан на Арсенальній площі в центрі Києва, який урочисто відкрив учора, 1 вересня, мер столиці Віталій Кличко, пошкодила вантажівка.

Автівка намагалася проїхати через фонтан навпростець, але пошкодила плитку та частково провалилася під землю. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram.

За словами Кличка, водій зранку привіз пляшкову воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні, мав зупинитися біля воріт та занести її. Але він вирішив не напружуватися й під’їхати ближче, що призвело до пошкодження покриття, що було облаштоване на фонтані.

Зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою. Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки, — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській обіцяє столична влада.

Будівництво Кільцевої дороги планували ще у 2008 році, а зараз підрядники запевняють про можливість завершити частину об'єкту до кінця 2021 року. Також у планах влади — добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з‘їзди з нього.