Грузовик продавил фонтан. Фото: Киев оперативный

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Фонтан на Арсенальной площади в центре Киева, который торжественно открыл вчера, 1 сентября, мэр столицы Виталий Кличко, повредил грузовик.

Автомобиль пыталась проехать через фонтан напрямик, но повредил плитку и частично провалился под землю. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram.

По слова м Кличко, водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении, он должен был остановиться у ворот и занести ее. Но он решил не напрягаться и подъехать ближе, что привело к повреждению покрытия фонтана.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой. Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки, — заявил Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали, что открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортной развязкой на улице Богатырской обещает столичная власть.

Строительство Кольцевой дороги планировали еще в 2008 году, а сейчас подрядчики уверяют о возможности завершить часть объекта до конца 2021 года. Также в планах властей — достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него.