Кличко пообещал открыть часть Кольцевой дороги в 2021 году

Фото пресс-службы Виталия Кличко

https://racurs.ua/n159453-klichko-poobeschal-otkryt-chast-kolcevoy-dorogi-v-2021-godu.html

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Открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортной развязкой на улице Богатырской обещают столичные власти.

Строительство Кольцевой дороги планировали еще в 2008 году, а сейчас подрядчики уверяют о возможности завершить часть объекта до конца 2021 года. Также в планах властей — достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него. Об этом 31 августа заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству объекта, передает пресс-служба КГГА.

Мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города, мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице. Представьте, только за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто. Что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе. И большая часть этого транспорта — транзитная, — подчеркнул Кличко.

Мэр отмечает, что на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации: построят крупный подземный пешеходный переход и установят большой шумозащитный экран, чтобы жители окрестных домов не испытывали дискомфорта.

Столичный градоначальник добавил, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области передали на баланс Киева. Кличко уверяет, что властям удастся обновить эти части крупного магистрального объекта. Сейчас строители работают на участке от Одесской площади до улицы Ватутина.

Десятилетиями там только «латали» ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть «уставшей» дороги, фактически отстраивается заново. А это — почти 3 км шестиполосной дороги, — Виталий Кличко.

Напомним, СМИ писали, что Киевская окружная дорога (КОД) может обойтись государству в бешеную сумму, поскольку строить дорогу в Украине в обход Prozzoro планирует известная американская компания, которая уже успела попасть в несколько скандалов.