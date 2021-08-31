Кличко пообіцяв відкрити частину Кільцевої дороги у 2021 році

Фото прес-служби Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n159453-klychko-poobicyav-vidkryty-chastynu-kilcevoyi-dorogy-u-2021-roci.html

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Відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській обіцяє столична влада.

Будівництво Кільцевої дороги планували ще в 2008 році, а зараз підрядники запевняють про можливість завершити частину об'єкту до кінця 2021 року. Також у планах влади — добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з‘їзди з нього. Про це 31 серпня заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з будівництва об'єкту, передає прес-служба КМДА.

Ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста, ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги у столиці. Уявіть, тільки за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто. Що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті. І велика частина цього транспорту — транзитна, — наголосив Кличко.

Мер зазначає, що на об‘єкті прокладуть всі необхідні інженерні комунікації: побудують великий підземний пішохідний перехід та встановлять великий шумозахисний екран, аби мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

Столичний градоначальник додав, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області передали на баланс Києва. Кличко запевняє, що владі вдасться оновити ці частини великого магістрального об'єкту. Зараз будівельники працюють на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Десятиліттями там тільки «латали» ями. Тепер, у рамках капітального ремонту, ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це — майже 3 км шести смугової дороги, — Віталій Кличко.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Київська окружна дорога (КОД) може обійтися державі в шалену суму, оскільки будувати дорогу в Україні в обхід Prozzoro планує відома американська компанія, яка вже встигла втрапити в декілька скандалів.