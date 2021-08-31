Селеві потоки і зсуви ґрунту - ДСНС прогнозує зливи у чотирьох областях

https://racurs.ua/ua/n159452-selevi-potoky-i-zsuvy-runtu-dsns-prognozuie-zlyvy-u-chotyroh-oblastyah.html

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Про селеві потоки і зсуви ґрунту попереджає громадян Держслужба України з надзвичайних ситуацій через складні погодні умови, які накриють частину території нашої країни в перші дні вересня. Йдеться, зокрема, про небезпечні гідрологічні явища та пожежну небезпеку.

В другiй половинi доби 31 серпня та 1 вересня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3−1 метр, в межах русел, без негативних наслiдкiв. В мiсцях проходження сильних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках, в гiрських районах існує загроза сходу невеликих селевих потоків та зсувів ґрунту (рiвень небезпеки помаранчевий), — повідомляє ДСНС.

Також 1−2 вересня на рiчках басейну Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях можливий пiдйом рiвнiв води на 0,2−0,8 метра, без загрози негативних наслiдкiв. В мiсцях проходження значних дощiв рятувальники не виключають формування значного стоку.

Окрім цього, з 31 серпня по 3 вересня на рiчцi Прип’ять в створi поста Рiчиця на Волині пiдйоми рiвнiв води iнтенсивнiстю 1−5 см за добу можуть спровокувати вихід води на заплаву i часткове затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають, що 1 вересня на Закарпатті та в Карпатах пройде сильний дощ, а в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.