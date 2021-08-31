Селевые потоки и оползни - ГСЧС прогнозирует ливни в четырех областях

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О селевых потоках и оползнях предупреждает граждан Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям из-за сложных погодных условий, которые накроют часть территории нашей страны в первые дни сентября. Речь идет об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности.

Во второй половине дня 31 августа и 1 сентября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3−1 метр, в пределах русел, без негативных последствий. В местах прохождения сильных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках, в горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности оранжевый) — сообщает ГСЧС.

Также 1−2 сентября на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен подъем уровня воды на 0,2−0,8 метра, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения крупных дождей спасатели не исключают формирования значительного стока.

Кроме этого, с 31 августа по 3 сентября на реке Припять в створе поста Речица на Волыни подъемы уровней воды интенсивностью 1−5 см в сутки могут спровоцировать выход воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый).

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают, что 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах пройдет сильный дождь, а в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.