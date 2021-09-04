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Ракурс
Пожар. Фото: ГСЧС

Бизнес-центр «Колизей» загорелся в Киеве — из лифта вытащили ребенка (ФОТО)

4 сен 2021, 20:26
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В Киеве загорелся бизнес-центр «Колизей», который расположен в Дарницком районе.

В результате пожара едва не погиб ребенок, который застрял в лифте. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар. Фото: ГСЧСИнцидент произошел 4 сентября в 18.18 — спасателям поступила информация, что на улице Ларисы Руденко, 6-А возник пожар. Возгорание произошло на восьмом этаже в помещении, где расположен бизнес-центр «Колизей». Огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв. метров.

Спасатели провели разведку на этажах и нашли ребенка, застрявшего в лифте. Больше пострадавших не обнаружили.


По состоянию на 19.22 пожар в помещении сауны, фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализовали на площади 100 кв. метров, а в 19.30 пожар был полностью ликвидирован.

Пожар. Фото: ГСЧСНапомним, ранее мы сообщали, что пожар в костеле Святого Николая, который расположен на улице Большой Васильковской в Киеве, произошел вечером 3 сентября. Открытого огня снаружи не наблюдалось, однако возгорание нанесло повреждения внутри здания.

Источник: Ракурс


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