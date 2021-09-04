Пожар. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n159657-biznes-centr-kolizey-zagorelsya-v-kieve-iz-lifta-vytaschili-rebenka-foto.html

Ракурс

В Киеве загорелся бизнес-центр «Колизей», который расположен в Дарницком районе.

В результате пожара едва не погиб ребенок, который застрял в лифте. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел 4 сентября в 18.18 — спасателям поступила информация, что на улице Ларисы Руденко, 6-А возник пожар. Возгорание произошло на восьмом этаже в помещении, где расположен бизнес-центр «Колизей». Огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв. метров.

Спасатели провели разведку на этажах и нашли ребенка, застрявшего в лифте. Больше пострадавших не обнаружили.

По состоянию на 19.22 пожар в помещении сауны, фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализовали на площади 100 кв. метров, а в 19.30 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в костеле Святого Николая, который расположен на улице Большой Васильковской в Киеве, произошел вечером 3 сентября. Открытого огня снаружи не наблюдалось, однако возгорание нанесло повреждения внутри здания.